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19.05.2021 14:10
Рубрика: Экономика

В Москве пройдет международный форум бизнеса и власти "Неделя Ритейла"-2021

Форум пройдет с 31 мая по 4 июня 2021 года в Конгресс-центре ЦМТ (Москва, Краснопресненская набережная, 12). Мероприятие пройдет в традиционном офлайн-формате, дополненном онлайн-трансляциями.

Организаторами форума выступают министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

"Неделя ритейла" - ключевое отраслевое мероприятие, на котором обсуждаются тренды развития розничной торговли, определяются подходы государства к формированию облика современного рынка ритейла и поднимаются ключевые проблемы отрасли. Форум собирает на одной площадке руководителей высших органов власти в сфере торговли, менеджмент ведущих торговых сетей, производителей, поставщиков, представителей банковской сферы, аналитиков и экспертов в сфере ритейла.

Организаторы запланировали пятидневную деловую программу, в которую войдут пленарные заседания, экспертные сессии, деловые конференции, презентации и круглые столы. Также в рамках деловой программы форума будут организованы несколько тематических блоков: Е-com Retail Week - экспертные сессии, посвященные совершенствованию электронной коммерции, обсуждению актуальных трендов и выявлению проблем интернет-торговли; Wine Retail Week - место встречи участников алкогольного рынка от производителей и поставщиков до торговых сетей и органов власти, на котором традиционно обсуждают вопросы продвижения российских вин; Форум по борьбе с нелегальной торговлей - экспертная площадка, на которой государство, бизнес и общество обсуждают проблему контрафакта, защиту интеллектуальной собственности и товарных знаков и гармонизируют правовое регулирование рынка; HR Retail Week - тематический блок, посвященный эффективным стратегиям развития персонала, системам мотивации сотрудников и новым методикам управления человеческими ресурсами в ритейле с участием ведущих аналитиков, экспертов и практиков.

Также в рамках форума пройдет ежегодная премия Retail Week Awards. Она отметит наиболее эффективные компании, представившие прорывные решения для российской розницы, более чем в 25 номинациях. Желающие принять участие могут направить свою заявку.

Подробности и условия участия на сайте www.retailweek.ru.

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