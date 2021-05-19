Новости

Военные РФ и Сирии уничтожили подземные катакомбы террористов 05:34
В Сингапуре опровергли новости о появлении нового штамма коронавируса 05:30
В Помпеи вернули украденные ворами древние фрески 04:51
Экологи призвали выпускников отказаться от воздушных шаров 04:40
В ООН заявили о планах выделить 14 млн долларов на помощь палестинцам 04:15
В Гидрометцентре рассказали о накрывшей Урал "волне тепла" 03:50
Аналитик оценил вероятность резкого взлета курса рубля 03:41
Китай завершил испытания на орбите главного модуля космической станции 03:29
Космонавт Борисенко рассказал о поразившем его необычном явлении 03:15
В Калифорнии две женщины погибли при стрельбе по автобусу 02:59
В Аргентине зафиксировали новый максимум заболеваемости COVID-19 02:51
Haval начал продажи в РФ нового кроссовера: он может стать бестселлером 02:42
В США осудили "антисемитские высказывания" Эрдогана 02:30
ЮНИСЕФ: Детям в секторе Газа и Израиле необходимо немедленное перемирие 02:26
Москва сможет предоставить переговорную площадку Израилю и Палестине 02:22
Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры получили 90 млн долларов от 47 компаний 01:50
Университет Хопкинса: В мире сделано более 1,5 млрд прививок от COVID-19 01:15
В ХАМАС опровергли информацию о соглашении о перемирии с 20 мая 00:47
США вывели на орбиту следящий за ракетными угрозами спутник 00:40
Командование ВС США отчиталось о процессе вывода войск из Афганистана 00:20
Италия начнет ослаблять ограничения из-за COVID-19 00:20
В США прокурор оправдал полицейских, убивших невооруженного чернокожего 18.05.2021
В горадминистрацию Оренбурга пришел ОБЭП 18.05.2021
50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл родила дочь 18.05.2021
Умер актер из "Бетховена" и "Успеть до полуночи" Чарльз Гродин 18.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
19.05.2021 04:15
Рубрика: В мире

В ООН заявили о планах выделить 14 млн долларов на помощь палестинцам

Фото: AFP/SAID KHATIB Фото: AFP/SAID KHATIB
Фото: AFP/SAID KHATIB

Гуманитарный координатор ООН Линн Хастингс рассчитывает выделить около 14 миллионов долларов из Гуманитарного фонда на помощь сектору Газа. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выразив обеспокоенность частыми бомбардировками со стороны Израиля.

Фото: AFP/SAID KHATIB
ЮНИСЕФ: Детям в секторе Газа и Израиле необходимо немедленное перемирие

"В Газе, где два миллиона человек были насильственно изолированы от остального мира на протяжении более чем 13 лет, нет безопасного места... Нам нужно адекватное финансирование для быстрого реагирования", - цитирует РИА Новости Лоукока.

Он также отметил, что в результате боевых действий было перемещено более 58 тысяч палестинцев. При этом среди людей, ютящихся в переполненных убежищах, распространяется коронавирус, а система здравоохранения не способна справиться с этим.

Замгенсека ООН подчеркнул, что в результате израильских авиаударов повреждена жизненно важная инфраструктура. Все это, включая недостаточное снабжение топливом, сказалось на водоснабжении, а также санитарных услугах для сотен тысяч человек.

Напомним, что палестино-израильский конфликт обострился вечером 10 мая. По последним данным, число погибших палестинцев достигло 217, из них 63 - дети.

В мире Ближний Восток Палестина В мире Ближний Восток Израиль Международные организации ООН Палестино-израильский конфликт

Главное сегодня

Манижа вышла в финал "Евровидения"-2021
Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
Глава Роспотребнадзора назвала возможный срок окончания пандемии
Business Insider рассказал об отработке войсками НАТО высадки в Крыму
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону