В ООН заявили о планах выделить 14 млн долларов на помощь палестинцам

Гуманитарный координатор ООН Линн Хастингс рассчитывает выделить около 14 миллионов долларов из Гуманитарного фонда на помощь сектору Газа. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выразив обеспокоенность частыми бомбардировками со стороны Израиля.

"В Газе, где два миллиона человек были насильственно изолированы от остального мира на протяжении более чем 13 лет, нет безопасного места... Нам нужно адекватное финансирование для быстрого реагирования", - цитирует РИА Новости Лоукока.

Он также отметил, что в результате боевых действий было перемещено более 58 тысяч палестинцев. При этом среди людей, ютящихся в переполненных убежищах, распространяется коронавирус, а система здравоохранения не способна справиться с этим.

Замгенсека ООН подчеркнул, что в результате израильских авиаударов повреждена жизненно важная инфраструктура. Все это, включая недостаточное снабжение топливом, сказалось на водоснабжении, а также санитарных услугах для сотен тысяч человек.

Напомним, что палестино-израильский конфликт обострился вечером 10 мая. По последним данным, число погибших палестинцев достигло 217, из них 63 - дети.