В Петербурге представили книгу о "блокадном генерале" Федюнинском

В Музее обороны и блокады Ленинграда состоялась презентация книги из серии ЖЗЛ о генерале Федюнинском. Герой Советского Союза и Герой Монгольской республики, он прошел всю войну, сыграл ключевую роль в обороне Ленинграда и прорыве его блокады, в освобождении Прибалтики и Восточной Пруссии. Биографический роман написал историк-романист Сергей Михеенков.

- Иван Иванович Федюнинский, которого по аналогии с "маршалами Победы" можно назвать генералом Победы, прошел боевой путь от солдата до генерала армии, - рассказали на презентации. - Писатель в течение двух лет работы над романом неоднократно приезжал в Тюмень, встречался с людьми, которые знали командарма, посещал музей Федюнинского в деревне Гилево, знакомился с перепиской и документами, сохранившимися в музейном и личных архивах.

Общий тираж книги составил 3060 экземпляров, из них в продажу поступит только тысяча. Все вырученные от продажи средства будут перечислены Тюменскому областному совету ветеранов. Остальные экземпляры распределены в библиотеки школ, населенных пунктов и вузов Тюменской области, уроженцем которой был Федюнинский, а также в библиотеки Свердловской, Курганской, Томской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО.