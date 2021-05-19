Последние несколько лет избаловали нас всяческими разновидностями туризма.

Тот самый шар под Дубной. Местные жители сообщают, что недавно он был разрушен. Кажется, одним мистическим местом в области стало меньше. Фото: mikeseryakov / wikipedia.org

Никого уже не удивляют гастрономические туры, когда люди едут куда-то, чтобы вкусно поесть. Процветает деревенский сельскохозяйственный туризм. Есть уже и производственные туры на предприятия, во время которых можно примерить на себя любую рабочую специальность. А теперь вот появился еще и туризм мистический, в чем убедились журналисты "РГ".

Вышли из пещеры

Если забить в любом интернет-поисковике фразу "Мистические места Подмосковья", первыми выпадут Сьяновские пещеры в Домодедовском округе. Это пятая по величине в России система старинных искусственных пещер-каменоломен, известная с XVIII века. В те времена в них добывали камень для строительства и облицовки храмов и особняков в столице. А в наши дни спелеологи-любители оборудовали в 19-километровых подземных тоннелях десятки стоянок со спальными местами, концертную площадку и даже часовню. В центральном штреке туристов встречает человеческий череп в противогазе, окруженный множеством различных вещей. Это Аристарх - местный "домовой", которому нужно оставить что-то, что у тебя есть, если хочешь выйти на поверхность без приключений.

Сьяны принимали туристов каждый день, без выходных и праздников. Но с декабря прошлого года пещеры закрыты для посещений. Входы в них заварили после того, как в Сьянах потерялась группа школьников, пришедшая вместе с инструктором на практическое занятие по спортивному ориентированию. Всех нашли живыми-здоровыми через пару часов, но пещеры закрыли от греха подальше. Впрочем, бывалые люди пишут в соцсетях, что каменоломни эти баррикадируют не впервые, но проходит время - и они вновь открываются. А и не откроются - невелика беда: говорят, в последние дни кто-то спер Аристарха. А без него и Сьяны не Сьяны.

Отведу за еду

"Пройду с вами экскурсоводом по странным, таинственным, мистическим местам Московской области" - такое объявление недавно встретилось мне на "Авито". Даже интересно стало: куда можно пойти, когда Сьяны закрыты. Нет, есть еще парочка мест, подсказанных интернетом после каменоломен. В их числе, например, участок Лыткаринского шоссе, который от поворота с Новой Рязанки, минуя пару деревень, идет через лес. Это так называемая дорога смерти - и количество крестов в память о разбившихся в автокатастрофах по ее обочинам действительно зашкаливает. Но этому можно найти объяснение - дорога неосвещенная, ухабистая, узкая. Правда, некоторые источники утверждают, что дорогу эту проложили прямо по погосту, на котором прежде хоронили самоубийц, но все равно участок дороги - так себе туристический объект.

Еще открытые источники предлагают посетить село Комягино, что находится недалеко от Ивантеевки. Там в местном лесу имеется некий "черный столб", встреча с которым "кружит", то есть человек тут же теряет дорогу домой. А женщины, глянув на столб, якобы молодеют на несколько лет. Проблема лишь в том, что столб этот имеет свойство менять свое расположение, поэтому в реальности его мало кто видел. "Как по мне, это все сказки, - сказал мне автор объявления про странное Подмосковье, представившийся Анатолием. - Я знаю другие места".

Тоннель и шар

Одно из них - таинственный шар под Дубной. Это сооружение размером с пятиэтажку лежит на поляне посреди леса. Издали, особенно в сумерках, его можно принять за неопознанный космический объект. Но местные жители утверждают, что это диэлектрический колпак для параболической антенны космической связи. Он появился в лесу в 70-х годах прошлого века. Говорят, у перевозившего его вертолета лопнул трос, колпак упал, и его не смогли вывезти.

Внутри шара совершенно потрясающая акустика. Любой звук многократно отражается от стен, концентрируется в верхней части шара, постепенно затихая. Тому, кто стоит внутри, кажется, что он находится в окружении множества различных и одновременных звуков - дыхание, шаги, шорох одежды, разговоры как будто несутся по сфере с огромной скоростью, накладываясь друг на друга. Одних этот процесс забавляет, другие не выдерживают и в паническом ужасе кидаются к выходу.

А неподалеку от наукограда Протвино есть секретный заброшенный кольцевой тоннель общей протяженностью 21 километр, что на два километра длиннее Кольцевой линии столичного метро. Он должен был стать советским протонным коллайдером - ускорительно-накопительным комплексом, разработки которого велись в Подмосковье еще 40 лет назад. Но не случилось - Советский Союз развалился, доделывать коллайдер стало некому.

Сейчас тоннель облюбован диггерами. Все официальные входы в него давно заварены, но любители вроде Анатолия хвастаются, что знают парочку неофициальных.

В Шатуру, которую называют одним из самых мистических городов области, Анатолий тоже готов сопроводить. Но не на Смердячье озеро, образовавшееся, как гласит легенда, в результате падения какого-то чудодейственного метеорита, а в одну из самых дальних точек Шатурского округа - в поселок Северная Грива. Там в дремучем лесу стоят остатки старой каменной церкви. Это путешествие не для всех - прямого подъезда к церкви нет, от места, где придется оставить машину, нужно идти пешком примерно 7 километров. Но гид-самоучка утверждает, что оно того стоит. Правда, я сама родом из тех мест и с незнакомым провожатым в Северную Гриву не пошла бы ни за какие коврижки. Леса там очень густые и заброшенные. Редкого заплутавшего в них находят живым.