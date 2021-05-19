В России разработан новый проект доктрины Национальной безопасности

Аппарат Совбеза России закончил работу над проектом обновленной доктрины Национальной безопасности на период до 2027 года.

Изменения и обновления доктринального документа связаны с возникшими в последнее время новыми вызовами и угрозами. Серьезные проблемы, по данным Совбеза, связаны с изменением климата, угрозами биологической безопасности, противодействием новым инфекциям, в том числе коронавирусу.

Помимо общих мировых угроз, отрицательно влияющих на мировую экономику и финансовую систему, на Россию оказывается серьезное санкционное давление. Как заявил в интервью Интерфаксу заместитель секретаря Совбеза Сергей Вахруков, эти санкции становятся все более изощренными. Например, нам постоянно угрожают отключением всемирных межбанковских каналов связи SWIFT. А еще Россию пытаются ограничить в кредитах и возможностях влияния на финансовые институты. Кроме того, добавил Вахруков, сейчас постоянно происходят попытки вмешательства во внутренние дела России.

По словам замсекретаря Совбеза, на нашу страну не ослабевает политическое давление и продолжаются попытки раскачать социально-экономическую ситуацию. При этом силы НАТО все ближе придвигаются к границам России. А страны Запада специфическим образом пытаются оценивать международную стабильность и безопасность, противодействуя многополярности в мире.

"Если кто-то пытается игнорировать наши национальные интересы, бездоказательно обвиняет нас в чем-то, высылает наших послов - такие страны будут считаться недружественными государствами", - заявил Вахруков. Он подчеркнул, что Россия будет отвечать на подобные действия, тем самым обеспечивая свою безопасность. Кроме того, по его словам, нужно учитывать и абсолютно другую реальность, связанную с тем, что информационная безопасность за последние годы вышла на совершенно другой уровень. Ожидается, что проект обновленной стратегии нацбезопасности, работа над которым шла больше года, будет рассмотрен на одном из ближайших совещаний с постоянными членами Совета безопасности.