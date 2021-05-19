В Россию пришел умный браслет Xiaomi Mi Band 6. Брать или нет?

Купить Xiaomi Band 6 в России можно с прошлой недели - девайс поступил в продажу по цене 3490 рублей, которая вскоре вырастет до 3990 рублей. Стоит ли девайс своих денег?

Фото: Xiaomi

Чем хорош Xiaomi Mi Band 6? Во-первых, это все еще браслет, но с максимально большим экраном - он занимает почти всю поверхность под защитным стеклом. Информации на экран выводится заметно больше - это плюс, скроллить придется меньше.

Кстати, разработчики уже начинают развертывание обновления, которое позволит отвечать с браслета текстовыми сообщениями в мессенджерах. Добавим к этому автономность на уровне предыдущих поколений - до 14 дней без подзарядки - и неплохую кастомизацию в виде множества циферблатов и тем.

Еще он научился отслеживать уровень насыщения крови кислородом и мониторить этот показатель на регулярной основе - тоже немаловажное нововведение. Наконец, увеличенное число упражнений (их вместо 11 стало 30, из них шесть - с автоматическим отслеживанием) и мониторинг сна с трекингом дыхания.

Чего не хватает Mi Band 6? Конечно же, модуля NFC - с ним это был бы, наверное, идеальный браслет. Но за 3490 рублей даже без поддержки бесконтактной оплаты это все равно очень достойный девайс - в первую очередь благодаря увеличенному экрану.

Главные конкуренты - Honor Band 6 и Huawei Band 6. При сравнимых ценах и характеристиках они обладают одним преимуществом - более широким дисплеем. Для многих это может стать решающим фактором.