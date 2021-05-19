Клиентка банка перевела телефонным мошенникам 400 миллионов рублей

Мошенники в прошлом году похитили у банковского клиента рекордную сумму денег - 400 миллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на начальника управления противодействию кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского. Он уточнил, что речь идет о женщине в возрасте 54 лет, которая является клиентом другого крупного банка.

По словам Велигодского, мошенники позвонили женщине, представившись сотрудниками службы безопасности кредитной организации, и заявили, что будут "спасать ее деньги". Они убедили ее снять со счета 14 миллионов рублей и перевести на счет в другой банк. После этого жертва рассказала, что в другом банке у нее хранятся еще 380 миллионов рублей.

Злоумышленники убедили женщину, что с ней свяжется сотрудник ФСБ, чтобы "спасти" и эти средства. "И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их "спасателям", - рассказал собеседник агентства.