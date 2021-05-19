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Рубрика: В мире

В Сингапуре опровергли новости о появлении нового штамма коронавируса

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Миздрав Сингапура опроверг информацию о появлении на территории республики штамма коронавируса SARS-CoV-2, особо опасного для детей.

"Подобные утверждения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении ведомства. Подчеркивается также, что в стране в последние недели выявляют в основном возникший в Индии вариант B.1.617.2.

Фото: AP Photo/YK Chan
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Тем временем главный министр столичного округа Дели Арвинд Кеджривал призвал правительство Индии полностью остановить транспортное сообщение с Сингапуром, так как существует опасность импорта в страну сингапурской разновидности вируса. Это может грозить третьей волной распространения инфекции, которая будет очень опасна для детей, отметил министр.

В самом Сингапуре с 16 мая вновь ввели социальные ограничения из-за роста числа инфицированных. А несколько месяцев до этого в мегаполисе практически отсутствовали новые случаи передачи вируса от человека человеку, пишет ТАСС.

В мире Юго-Восточная Азия Сингапур В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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