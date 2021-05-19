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19.05.2021 06:12
Рубрика: В мире

В ВОЗ сообщили о снижении числа случаев заражения COVID-19 в мире

Фото: AFP/Lillian SUWANRUMPHA Фото: AFP/Lillian SUWANRUMPHA
Фото: AFP/Lillian SUWANRUMPHA

На минувшей неделе в мире зарегистрировано более 4,8 миллиона новых случаев заражения коронавирусом и свыше 85 тысяч летальных исходов. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 12%, а смертность - на 5%.

Фото: AFP/Jack TAYLOR
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Такая информация содержится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По состоянию на 16 мая, отмечают специалисты, число заболевших на планете превысило 162,1 миллиона человек, скончались - более 3,3 миллиона пациентов, пишет ТАСС.

На прошлой неделе заболеваемость выросла только в Западно-Тихоокеанском регионе - на 4%. В Европе число новых случаев инфицирования снизилось на 26%, Восточном Средиземноморье - стала меньше на 22%, в Юго-Восточной Азии на 12%, Африке - на 4%, Северной и Южной Америке - на 3%. Что касается смертности, то она увеличилась в Юго-Восточной Азии (на 7%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 4%), снизившись в других регионах планеты.

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