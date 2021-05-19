Военные РФ и Сирии уничтожили подземные катакомбы террористов

В провинции Хама российские и сирийские военные уничтожили очередные подземные катакомбы террористов. Они были взорваны с помощью их же боеприпасов, оставленных при отступлении два года назад в городе Кафр-Зайты.

Об этом рассказал подполковник инженерных службы ВС РФ Антон Тимофеев. В схронах террористов - десятки мин калибра 120 и 150 миллиметров, артиллерийские и самодельные реактивные снаряды. Саперы вывозят боеприпасы за город, где переносят в брошенные подземные убежища боевиков для последующего их уничтожения.

По словам Тимофеева, площадь внутренних помещений взорванной пещеры составляла около 100 квадратных метров. В таких катакомбах боевики живут, держат пленных, лечат раненых и планируют диверсионные вылазки. Военные уничтожают эти пещеры, чтобы в дальнейшем незаконные вооруженные формирования не могли их использовать, пишет ТАСС.

Войска САР отбили у террористов город Кафр-Зайта в 2019 году. Сегодня город все еще завален обломками разрушенных зданий, в нем мало жителей. Разминирование населенного пункта ведут сирийские саперы.