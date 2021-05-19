ВОЗ сможет завершить оценку безопасности "Спутника V" летом

"Визиты инспекторов идут, график хороший, проинформируем вас первыми", - сказала она.

Представитель ВОЗ уточнила, что оценка организации не означает одобрение вакцины. "Она просто нужна для всех агентств, чтобы можно было покупать вакцину, потому что мы не можем использовать оценку национальных регуляторов. А каждая страна должна принять свою регистрацию вакцины. Я оптимист, что касается российских вакцин, не только "Спутника", - сказала Вуйнович.

"Спутник V" одобрен в 64 странах с общим населением более 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составляет 97,6%.