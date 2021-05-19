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19.05.2021 15:58
Рубрика: Экономика

ВОЗ сможет завершить оценку безопасности "Спутника V" летом

Текст: Матвей Линник
Инспекторы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) смогут завершить оценку безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в течение лета текущего года. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Визиты инспекторов идут, график хороший, проинформируем вас первыми", - сказала она.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Представитель ВОЗ уточнила, что оценка организации не означает одобрение вакцины. "Она просто нужна для всех агентств, чтобы можно было покупать вакцину, потому что мы не можем использовать оценку национальных регуляторов. А каждая страна должна принять свою регистрацию вакцины. Я оптимист, что касается российских вакцин, не только "Спутника", - сказала Вуйнович.

"Спутник V" одобрен в 64 странах с общим населением более 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составляет 97,6%.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

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