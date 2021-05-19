Врач из "красной зоны" назвал ошибки в реабилитации после COVID-19

Вопрос восстановления и минимизации долгосрочных последствий для переболевших COVID-19 пытаются решить ученые по всему миру. Как рассказал невролог, доктор медицинских наук Виталий Ковальчук, осложнения заболевания разнообразны и могут затрагивать различные системы и органы человека.

Одними из самых распространенных являются нарушения респираторной системы. По словам доктора, в этом случае необходима дыхательная гимнастика, но подходить к ней требует взвешенно.

- К сожалению, нередко можно слышать от специалистов ошибочные рекомендации следующего характера. Надувание шариков, резиновых мячей, игрушек, выдувание воздуха через трубочку в воду. На самом деле данные упражнения именно у пациентов, перенесших пневмонию на фоне COVID-19, могут способствовать значительному повышению внутрилегочного давления со всеми вытекающими негативными последствиями, - цитирует эксперта KP.Ru.

Многие также часто советуют проводить динамические дыхательные упражнения - когда во время вдоха и выдоха выполняются движения руками. Обычно это рекомендуется делать, поднимая и разводя руки во время вдоха, опуская и сводя - во время выдоха.

Однако для перенесших пневмонию из-за нового коронавируса подобная техника не совсем подходит. Главной целью упражнений для них являются мобилизация грудной клетки и уменьшение спазма межреберных мышц, что позволит улучшить дренирование легких и предотвратить образование плевральных связок. Для этого применяется так называемое парадоксальное дыхание.

- Оно предполагает, напротив, во время вдоха опускание и сведение рук, то есть движения, способствующие уменьшению объема грудной клетки, а во время выдоха - поднятие и разведение верхних конечностей, что, безусловно, для большинства людей не очень привычно, - пояснил Ковальчук

Помимо респираторных COVID-19 вызывает неврологические, когнитивные нарушения, а также расстройства психоэмоционального спектра - астению, депрессию, тревогу. Частым последствием является нарушение свертывающей системы крови, что может приводить к образованию тромбов в различных органах.

Именно поэтому, отметил профессор, ведение пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, должно быть комплексным и включать медикаментозную терапию, физическую реабилитацию, а также психотерапию с учетом поведенческих особенностей.