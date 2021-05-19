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19.05.2021 09:52
Рубрика: Общество

Выпускников школ призвали обойтись без воздушных шаров

Текст: Алексей Дуэль

Более 2 тысяч килограммов неперерабатываемого пластика и латекса могут попасть в окружающую среду, если все 700 тысяч выпускников школ этого года по традиции выпустят в воздух хотя бы по одному воздушному шару. Об этом предупреждает ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) и призывает воздержаться от такой акции.

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"В этом году из школ выпускается 697 тысяч одиннадцатиклассников, - сказал глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Если каждый из них традиционно запустит по шарику, то в окружающей среде окажутся более 2 тысяч килограммов неперерабатываемого пластика и латекса. Причем они разлетятся по всей стране, попадут в почву и воду, и в зависимости от состава будут разлагаться от четырех и более лет. За эти годы остатки шаров могут не просто попасть в живые организмы, но и нанести им вред, загрязнить природу".

Буцаев выразил уверенность, что молодое поколение воспримет этот призыв и найдет более экологичные способы выразить свои эмоции от прощания со школой.

Воздушные шары состоят из латекса, нейлона или пленки с добавлением фольги, и вторичной переработке не подлежат, объяснили специалисты ППК РЭО. За рубежом распространена практика сжигания подобных отходов, однако в России она не применяется.

В лучшем случае, при попадании в контейнер для смешанных отходов, подобные отходы окажутся на полигоне и будут разлагаться от четырех до сотен лет. Однако если шары выпускают в воздух, они попадают в окружающую среду. В процессе разложения они могут попасть в живые организмы и нанести им вред. Материалы, из которых делают эти изделия, опасны.

При разложении остатков воздушных шаров в природных условиях, они становятся источником опасного микропластика, который, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (ФАО), могут поглощать и накапливать больше 220 видов живых организмов.

Общество Экология

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