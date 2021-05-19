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19.05.2021 17:43
Рубрика: Происшествия

Задушивший стюардессу москвич получил 9 лет строго режима

Текст: Иван Егоров

Щербинский районный суд Москвы признал виновным в убийстве 27-летнего жителя Москвы Никиту Енина и приговорил его к 9 годам колонии строго режима.

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Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, судом установлено, что 9 июля 2019 года Енин вместе со своей 23-летней возлюбленной, которая работала стюардессой, находились в номере отеля во Внуково. Между молодыми людьми возник конфликт. Как установило следствие, на почве возникшей ревности Енин решил убить подругу. Он душил девушку руками до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. После этого он отнес тело убитой в ванну, включил воду, закрыл слив и покинул отель. Убитую обнаружили сотрудники гостиницы.

Через три дня 12 июля 2019 года злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. При задержании Енин пытался оказывать сопротивление полицейским и чуть не выхватил у одного из них пистолет.

Как отметила Людмила Нефедова, с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд приговорил Енина к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции

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