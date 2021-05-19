ЗАГСы скоро могут отказаться от бумажных бланков

Планируется, что уже в скором времени ЗАГСы откажутся от бумажных документов. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, выступая в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

Министр напомнил, что в 2020 году было завершено создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Всего в Реестр занесено более 524 миллионов записей, хранящихся органах ЗАГС с 1926 года.

"В связи с полным запуском Реестра мы также прорабатываем вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и переходе на реестровую модель оказания услуг. Это позволит исключить предоставление бумажных документов органов ЗАГС для получения каких-либо других государственных услуг", - сказал Чуйченко.

При этом он напомнил, что сейчас рассматривается законопроект, делающий услуги ЗАГС экс-территориальными. Это значит, что любой гражданин сможет обратиться в ЗАГС независимо от места прописки. Кроме того, некоторые документы, например, свидетельство о рождении ребенка, могут направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.