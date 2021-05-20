AdIndex City Conference 2021 пройдет в офлайн-формате 4 июня

4 июня AdIndex City Conference вновь откроет свои двери в мир рекламы и коммуникаций. Более 150 спикеров - представители брендов, рекламных агентств и ведущие эксперты в индустрии - выступят на мероприятии. В программе конференции ожидается свыше 20 секций, идущих в пяти параллельных потоках.

О чем будут говорить на AdIndex City Conference

Основная тема этого года - The Ideas & Theories Boom 2021.

Человечество продолжает переосмысливать "пандемический взрыв" и адаптироваться к новой реальности: деловые рынки оживают, культура формулирует новые коды и смыслы, ученые и медики совершают новые прорывы, еще немного и колонизация Марса перестанет быть несбыточной мечтой. В мире ажиотаж и невероятный бум на все новое - этику, манифесты о сложном человеке, информационную и духовную гигиену, видео- и аудиосоциальные сети, цифровой фэшен, а дороже любого биткоина сейчас стоит время. Реклама и бренды не стоят в стороне: в поисках устойчивого развития и эффективных коммуникаций, любой тренд берется на вооружение и становится точкой приложения усилий по захвату внимания. Чтобы разобраться во всей этой шумихе, мы - маркетологи, рекламщики, диджитальщики и медиаменеджеры - снова соберемся в рекламном городе AdIndex и поговорим о том, как устроен этот новый чудесный мир, чего хотят и ждут клиенты и потребители, где искать новые рекламные деньги и big boom theory & ideas!

Программа

Откроет мероприятие пленарная сессия The Ideas & Theories Boom.

Пандемия серьезно изменила ландшафт мировой экономики, трансформировала поведение потребителей, скорректировала векторы развития больших компаний. Пережив тотальные ограничения, мировое сообщество переосмысливает ценности, открывает новые ниши, устанавливает новые порядки.

В открывающей секции эксперты поговорят о том, какие теории и идеи породил "пандемийный взрыв". Футурологи и исследователи расскажут о ключевых феноменах 2020-2021 гг., озвучат основные тренды, оказывающие воздействие на социум. Представители брендов расскажут о том, как знания о поведении потребителей создают новые импульсы к поиску инсайтов и рождению новых продуктов и сервисов. Агентства и площадки поделятся знаниями о том, как будет развиваться агентский бизнес, какие сервисы будут пользоваться спросом у клиентов, обсудят новые инструменты в создании эффективных коммуникаций, обозначат векторы развития экономики, поведения и особенности нового медиапотребления.