Военная база "Арктический трилистник". Российские и даже западные специалисты считают возведение военного объекта в таких широтах маленьким чудом. А недавно рядом с базой на аэродроме Нагурское возвели взлетно-посадочную полосу, которая способна принимать любые типы самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики. В числе первых авиапассажиров на эту полосу ступил корреспондент "РГ".

Посадка со скольжением

Мощный Ил-76, взревев двигателями, стал тормозить на взлетной полосе аэродрома Нагурское. Внутри самолета казалось, что колеса тяжелой машины не очень уверенно чувствуют полосу, поэтому торможение идет дольше, чем обычно. Только на "взлетке" стало понятно необычное поведение "Ильюши". Огромная взлетно-посадочная полоса была покрыта слоем льда в несколько сантиметров. На Земле Франца-Иосифа плюсовая температура держится пару месяцев в году. Остальное время широкая взлетная полоса самого северного аэродрома России и мира покрыта льдом. Сесть на такую полосу могут только высокопрофессиональные экипажи, имеющие арктический опыт полетов. С недавнего времени "ассортимент" самолетов, способных приземляться в Нагурский, заметно расширился. Теперь здесь могут сесть и самолеты нашей стратегической авиации.

В открывшуюся аппарель ворвался арктический холод. В середине мая, когда даже в Москве температура была под тридцать градусов, остров Земля Александры встретил почти двадцатиградусным морозом. До конца взлетки реально приходится скользить. При этом делая постоянную поправку на ветер, который упорно старается сдуть тебя с маршрута. Группа российских и иностранных журналистов, приземлившаяся на Земле Франца-Иосифа, весело заскользила в сторону ожидавших их машин.

- Коньки с собой надо было прихватить, - пошутил кто-то из журналистов.

Буквально в километре от взлетки замечаешь здание необычной формы, раскрашенное в бело-сине-красные цвета. Это "Арктический трилистник" - уникальная военная база, возведенная за несколько лет практически рядом с Северным полюсом.

Служба на 80-й параллели

Загрузившись в КАМАЗы и "Уралы", подготовленные специально для арктических морозов, выдвигаемся к месту тренировки дивизиона береговых ракетных комплексов "Бастион".

Земля Франца-Иосифа - архипелаг, который состоит из почти двухсот небольших островов. "Арктический трилистник" "распустился" на одном из самых крупных - Земле Александры. Полярная ночь на архипелаге длится больше двух месяцев. Остальное время над Землей Франца-Иосифа висят плотные тучи, через которые иногда проглядывает солнце. Попасть на Землю Франца-Иосифа непросто. Корреспондент "РГ" убедился в этом лично. Командировка, которая должна была продлиться два дня, растянулась почти на неделю. Регулярного авиасообщения с островом нет. Солдаты и офицеры попадают на архипелаг транспортными самолетами.

Конечно, здесь возведен отличный аэродром Нагурский, который готов принять самолет любого класса - хоть истребитель, хоть бомбардировщик. Однако арктическая погода вносит коррективы даже в расписание военных. И это неудивительно. Земля Франца-Иосифа - самая северная военная база в мире. Она находится на 80-й параллели. Отсюда до материка целых 1200 километров, а до Северного полюса только 600.

Работа на упреждение

Сейчас для защиты безопасности судоходства по Северному морскому пути на острове Земля Александры развернуты уникальные береговые комплексы "Бастион", вооруженные противокорабельными ракетами "Оникс".

Появление этих комплексов в Арктике вызвало немалый переполох в США и НАТО. И это неудивительно. "Бастионы" надежно прикрывают наши арктические рубежи и способны дать достойный отпор в случае визита непрошеных гостей.

По команде офицера "Бастионы" приходят в движение. Мощные ракеты плавно поднимаются из недр машины. Придя в боевое положение, они застывают, грозно глядя в затянутое облаками небо.

"Бастионы" могут поражать морские цели на дальности до 350 километров, а наземные до 420.

Причем от ракеты, выпущенной из комплекса, увернуться невозможно. После того как "Оникс" захватит цель, он начинает лететь по непредсказуемой траектории. Работает комплекс по принципу "одна ракета - один корабль".

Как рассказал "РГ" командир 71-й тактической (арктической) группы подполковник Балабег Эминов, "Бастион" предназначен для поражения надводных кораблей противника, в том числе десантных, ударных и авианосных групп, и наземных целей в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

Комплекс способен действовать при температуре до минус 50. Он показал свою эффективность на испытаниях и в ходе проведения тактических учений на островах в условиях высоких широт и низких температур.

И все же просится вопрос: а нужно ли вообще размещать "Бастионы" в таких аномальных условиях, стоит ли свеч игра?

- Игра действительно стоит свеч, - ответил мне подполковник Эминов. - Это работа на упреждение. И в случае необходимости мы сможем реагировать очень оперативно.

Он рассказал, что сбоев в работе комплексов, даже в суровые арктические морозы, практически не было.

Почти как на орбите

Сам "Арктический трилистник" чем-то напоминает космический корабль из фантастических фильмов. Раскрашенная в российский триколор военная база стоит на мощных ажурных сваях. Кажется, что здание парит в воздухе.

Военные на Земле Александры установили столб-указатель до городов, откуда они родом. Фото: Александр Степанов

Когда ты попадаешь в центральный холл "трилистника", от восторга буквально перехватывает дыхание. Это огромный трехэтажный атриум, сделанный из стекла и стали. Благодаря использованию специального стекла, холл кажется легким и воздушным.

На балконах атриума стоят кадки с пальмами, папоротником и другой растительностью. В глаза сразу бросается огромный плакат с девизом Северного флота - "Стойкостью - невыполнимое, отвагой - невозможное". Из центра лучами-коридорами разбегаются переходы "трилистника".

По одному из них можно попасть в хозяйственный блок и столовую, по другому - в медицинскую часть и спортивно-развлекательный центр. Третий ведет в административную часть.

Как рассказал журналистам начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин, на сегодняшний день "Арктический трилистник" - это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Его площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров. Генерал сравнил "трилистник" с космической станцией. Разница лишь в том, что находится комплекс не на околоземной орбите, а в арктической пустыне.

По его словам, в комплексе с комфортом могут проживать и нести службу до 150 человек в течение полутора лет.

Истребители над нулевой точкой

Еще одна гордость военных на острове Земля Александры - аэродром Нагурский. Новая взлетная полоса аэродрома была сдана в эксплуатацию буквально несколько месяцев назад. Ее длина 3,5 километра.

Как рассказал Чуркин, совершенствование аэродромной сети в Арктике повышает возможности применения авиации Северного флота. В первую очередь это позволяет контролировать воздушное пространство в районе акватории Северного морского пути, а также дает возможность обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха. Кстати, недавно, в ходе полярных учений "Умка", наделавших немало шума среди наших западных "партнеров", с аэродрома взлетали истребители МиГ-31. Два самолета выполнили длительный полет, пройдя географическую точку Северного полюса, успешно выполнили учебно-боевую задачу и вернулись, совершив посадку на этот же аэродром.

Нужно отметить, что работа МиГов, вооруженных комплексами "Кинжал" в связке с береговыми комплексами "Бастион", ставит неразрешимые задачи перед теми, кто имеет виды на российскую Арктику.

Работа МиГ-31 с комплексами "Кинжал" в связке с "Бастионами" ставит неразрешимые задачи перед теми, кто имеет виды на российскую Арктику

Западных журналистов заинтересовал вопрос, часто ли самолеты НАТО летают вдоль арктических границ РФ.

- Практически ежедневно они находятся возле Кольского полуострова и над Баренцевым морем. Вот самолет-разведчик У-2 ушел от наших границ буквально 40 минут назад, - ответил генерал.

- А вы сказали, что здесь есть хороший аэродром. Вы можете посадить на него тяжелый бомбардировщик, как Ту-95 и так далее? - продолжали бомбардировать вопросами представители западных СМИ.

- Можем, - кивнув головой и, как показалось, слегка улыбнувшись, ответил Чуркин. - Вот посмотрите, перед вами схема аэродрома, на ней видно, что он позволяет принимать все классы воздушных судов.

Три года, как шесть лет

Несомненно, служба на архипелаге очень специфична. Контракт подписывается на три года. Рядом с тобой нет родных и близких. Все твое время подчинено жесткому распорядку. Домой ты можешь попасть только в свой отпуск, который длится чуть больше двух месяцев. Однако, несмотря на весьма непростые условия службы, желающих "тянуть лямку" на Земле Франца-Иосифа хватает.

Конечно, многих привлекает высокий арктический оклад. Кроме того, на острове год службы засчитывается за два и это может быть хорошим трамплином для дальнейшего карьерного роста. Есть военнослужащие, которые прилетают сюда, чтобы проверить себя. Понять, чего ты стоишь, попав в белое безмолвие.