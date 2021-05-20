Академик объяснил причину внезапной смерти от остановки сердца

Директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Юрий Бузиашвили рассказал aif.ru, отчего происходит внезапная смерть и можно ли ее предотвратить.

По словам академика, остановиться может даже абсолютно здоровое сердце при трагическом стечении маловероятных обстоятельств: внезапной аритмии или одномоментном спазме. Такие случаи бывают, когда во время спортивных матчей или тренировок внезапно умирают спортсмены или школьники - никогда не жаловавшиеся до этого на здоровье.

Ученый приводит статистику: по данным справочника MSD, внезапные смерти случаются у 1-3 из 100 тысяч спортсменов - футболистов, хоккеистов, баскетболистов. У здоровых молодых людей, говорит он, развивается внезапная желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков. Бывают и другие причины - синдром удлиненного интервала QТ, разрыв аневризмы аорты, гипертрофическая кардиомиопатия ("спортивное сердце"), миокардит (воспаление сердечной мышцы). Однако более чем в 50% случаев на вскрытии врачи не обнаруживают изменений.

Сердце может внезапно остановиться и у далеких от спорта людей. От внезапной остановки сердца в России каждый год умирает до 250 тысяч человек. Большая часть - до 90 процентов - это мужчины. Процент выживаемости очень низок: 1 к 20. Единственный способ восстановить ритм сердца в течение первых пяти минут после его остановки - применение дефибриллятора. Не успел - опоздал.

В пожилом возрасте причиной чаще всего может быть ишемическая болезнь сердца, клапанные пороки и сердечная недостаточность. Причем человек долгое время может и не знать о их наличии, первым и единственным симптомом становится внезапная смерть.

Понятно, что предупредить ее реально только при своевременном выявлении заболеваний.

Любое отклонение от нормального самочувствия у здорового человека должно привести его к врачу на обследование. Это может быть слабость, бледность, одышка, боль в груди, тахикардия.

Доктор приводит данные исследования, по результатам которого выяснилось, что каждый второй незадолго до приступа (может, за месяц) испытывал предобморочное состояние, или боль в груди, или одышку. Поэтому надо быть крайне внимательным к таким симптомам.