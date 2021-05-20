Анализ ДНК Колумба поможет установить его истинное происхождение

Испанские ученые решили провести анализ ДНК великого мореплавателя Христофора Колумба (1451-1506), чтобы установить его истинное происхождение. Во многих учебниках написано, что он является уроженцем Генуи (Италия), однако у историков есть сомнения. В последние годы появилось множество теорий, согласно которым первооткрыватель Америки мог быть испанцем, португальцем, хорватом или даже поляком. Чтобы развеять сомнения, будет проведена генетическая экспертиза его останков, а результат сравнят с ДНК его возможных родителей и потомков.

Дело в том, что ни в одном из сохранившихся до наших дней документов и записей Колумба нет ни строчки на итальянском языке. Зато он активно использовал валенсийские, майоркские, галисийские и португальские идиомы. На этом основании ученые предположили, что мореплаватель скрывал свое истинное происхождение.

Согласно одной из теорий, он мог родиться в семье обращенных евреев, быть сыном мигранта из Лигурии и валенсийки. Другая утверждает, что Колумб был португальским капером, бежавшим в Кастилию. Третья делает его шпионом на службе португальского короля Жуана II. Его даже называют внебрачным сыном португальской королевы Леонор Ависской, хотя она сама родилась лишь в 1458 году, на семь лет позже Колумба. Впрочем, среди потенциальных "родителей" немало и других особ королевских и герцогских кровей. Является ли что-либо из этого правдой, или Колумб действительно был, согласно официальной версии, родом из семьи генуэзских ткачей, позволит установить анализ ДНК.

Как отметили в Университете Гранады, который выступил с этой инициативой, "это одно из самых долгожданных научных исследований". Ученым пришлось дожидаться, когда технология анализа ДНК достигнет уровня развития, который дает достаточно большие шансы на успех. По их мнению, этот момент настал. И так совпало, что останки мореплавателя, часть которых хранилась в Университете Гранады, отправляются в различные лаборатории Европы в день 515-летия со дня смерти Колумба.

Он скончался 20 мая 1506 года в Вальядолиде. Однако где покоятся его останки, тоже немаловажный вопрос. Дело в том, что в 1523 году тела Христофора Колумба и его сына Эрнандо были перенесены на остров Эспаньола, который сегодня делят Доминиканская республика и Гаити. Именно там желал быть похороненным сам моряк. Останки хранились в соборе Санто-Доминго, пока в 1793 году Испания не уступила остров Франции. Тогда тело Колумба было перенесено в Гавану и там оставалось до обретения Кубой независимости в 1898 году. В конце XIX века останки адмирала со всеми почестями вернулись на Пиренейский полуостров и с тех пор покоятся в кафедральном соборе Севильи. В 2003 году могила Колумба, которая признана объектом культурного наследия Испании, была вскрыта, и часть останков передали Университету Гранады. Именно эти образцы и отправляются в различные лаборатории для проведения анализа ДНК.

Примечательно, что Доминиканская Республика утверждает, что могила Колумба по-прежнему находится в соборе Санто-Доминго, в 1877 году там был найден ящик с останками, на котором было написано "Христофор Колумб". Как пишет El Pais, испанские ученые пытаются убедить власти Доминиканы также предоставить кости из той могилы для сравнительного анализа.

Как ожидается, результаты начинающегося исследования будут представлены в октябре этого года в документальном фильме, снятом режиссером Рехисом Франсиско Лопесом.