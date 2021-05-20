Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
03:30 20.05.2021

Аренда становится выгоднее владения недвижимостью

Затраты бизнеса на имущественный и земельный налоги в последние годы сопоставимы со стоимостью годовой аренды такого же объекта недвижимости. Об этом рассказал общественный омбудсмен Москвы по кадастровой оценке Кирилл Кулаков.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Налог на имущество и на землю рассчитываются на основе кадастровой стоимости объекта, поэтому механизм ее установления имеет для бизнеса существенное значение, - говорит он. - Государство регулярно пересматривает кадастровую стоимость зданий и сооружений, и это ведет, как показывает статистика, только к росту налогов. Так, например, увеличение кадастровой стоимости даже на 10% влечет в Москве повышение налога на имущество физических лиц в среднем на 100-150 рублей за квадратный метр жилья эконом-класса, а налога на имущество организаций для коммерческой недвижимости, соответственно, на 2-3 тысячи рублей за каждый метр (почти в 20 раз больше)".

Фото: Аркадий Колыбалов
Треть компаний планирует расширять офисы

При общем падении выручки от бизнеса такие затраты становятся существенной цифрой, поскольку, например, средняя площадь торговых центров в Москве - 15-20 тысяч квадратных метров.

Не менее остро эта проблема стоит в регионах, добавляет Кулаков, где маржинальность бизнеса ниже. К примеру, кадастровая оценка стометровой закусочной в Тамбове составляет 6 миллионов рублей, и собственник должен ежегодно заплатить в качестве налога на имущество свыше ста тысяч рублей - больше, чем тысячу за квадратный метр. Для регионального бизнеса это очень существенная налоговая нагрузка.

"Действующий механизм формирования кадастровой оценки создает ситуацию, при которой налог на недвижимость соразмерен арендной плате за тот же объект", - говорит он.

В прошлом году в Москве была проведена новая кадастровая оценка недвижимости, но ее результаты не были утверждены, чтобы не росла налоговая нагрузка в условиях пандемии и сложностей в экономике. В этом году должна быть проведена новая кадастровая оценка. Если ее результаты утвердят, в 2022 году налог нужно будет платить, исходя из оценки 2021 года.