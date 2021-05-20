Аренда становится выгоднее владения недвижимостью

Затраты бизнеса на имущественный и земельный налоги в последние годы сопоставимы со стоимостью годовой аренды такого же объекта недвижимости. Об этом рассказал общественный омбудсмен Москвы по кадастровой оценке Кирилл Кулаков.

"Налог на имущество и на землю рассчитываются на основе кадастровой стоимости объекта, поэтому механизм ее установления имеет для бизнеса существенное значение, - говорит он. - Государство регулярно пересматривает кадастровую стоимость зданий и сооружений, и это ведет, как показывает статистика, только к росту налогов. Так, например, увеличение кадастровой стоимости даже на 10% влечет в Москве повышение налога на имущество физических лиц в среднем на 100-150 рублей за квадратный метр жилья эконом-класса, а налога на имущество организаций для коммерческой недвижимости, соответственно, на 2-3 тысячи рублей за каждый метр (почти в 20 раз больше)".

При общем падении выручки от бизнеса такие затраты становятся существенной цифрой, поскольку, например, средняя площадь торговых центров в Москве - 15-20 тысяч квадратных метров.

Не менее остро эта проблема стоит в регионах, добавляет Кулаков, где маржинальность бизнеса ниже. К примеру, кадастровая оценка стометровой закусочной в Тамбове составляет 6 миллионов рублей, и собственник должен ежегодно заплатить в качестве налога на имущество свыше ста тысяч рублей - больше, чем тысячу за квадратный метр. Для регионального бизнеса это очень существенная налоговая нагрузка.

"Действующий механизм формирования кадастровой оценки создает ситуацию, при которой налог на недвижимость соразмерен арендной плате за тот же объект", - говорит он.

В прошлом году в Москве была проведена новая кадастровая оценка недвижимости, но ее результаты не были утверждены, чтобы не росла налоговая нагрузка в условиях пандемии и сложностей в экономике. В этом году должна быть проведена новая кадастровая оценка. Если ее результаты утвердят, в 2022 году налог нужно будет платить, исходя из оценки 2021 года.