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Рубрика: Происшествия

Автоматические системы откроют границы невыездным должникам после выплаты долга

Текст: Владислав Куликов
Должник будет исключаться из списка должников в автоматическом режиме после уплаты задолженности. О том, что такой проект сейчас разрабатывается, сообщила заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова, выступая на дискуссионной сессии в рамках Петербургского международного юридического форума.

По ее словам, ведомству уже удалось создать цифровой набор услуг для граждан и бизнеса: сервисы информирования, сервисы взаимодействия и цифровые уведомления. Суперсервис "исполнительное производство" стал самым скоростным на портале Госуслуг и одним из самых популярных: около 30 тысяч запросов в сутки. Общее количество интерактивных заявлений уже составляет более 2 миллионов.

ФССП: Более 4 млн россиян не могут выехать за границу из-за долгов

С помощью портала стороны могут в режиме онлайн получать информацию о ходе исполнительного производства. "Более 80 процентов запросов исполняется менее чем за 3 секунды, - подчеркнула Ольга Помигалова. - Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос содержит причину и сумму задолженности, действия судебных приставов по исполнительному производству, в том числе, различного рода ограничения".

Иными словами, сегодня человек за несколько секунд может узнать, не находится ли он в списках невыездных. Раньше получить такую информацию можно было только при личном посещении службы судебных приставов.

"В дальнейшем стороны исполнительного производства также смогут получать электронные образы процессуальных документов, вынесенных в ходе принудительного исполнения, - рассказала Ольга Помигалова. - Еще один сервис службы, запущенный на Госуслугах в конце ноября 2020 года, который позволяет подавать ходатайства или другие заявления в рамках исполнительного производства и включает в себя порядка 30 типовых обращений, что также позволило исключить личные визиты к приставам. Общее количество таких обращений уже составляет более 1 миллиона".

Также Ольга Помигалова сообщила, что государственная информационная система АИС ФССП России готова для внедрения механизма, обеспечивающего принятие процессуальных решений в автоматическом режиме. "Это касается безусловных решений, в случаях, не требующих личного участия судебного пристава-исполнителя", особо отметила она.

Иными словами, искусственный интеллект будет подключен лишь к тем действиям, которые и человек выполняет автоматически. Например, при поступлении исполнительного листа в службу судебных приставов положено возбудить исполнительное производство. В этом действии нет никакого человеческого фактора, так что робот вполне может с ним справиться. Также предполагается предусмотреть автоматическую отмену установленных для должника ограничений, когда в государственной информационной системе появится отметка об исполнении должником требований исполнительного документа.

ФССП запустила сервис с информацией об исполнительных производствах

"Автоматическое принятие решений позволит оперативно формировать постановления Службы и направлять их сторонам исполнительного производства", рассказала Ольга Помигалова. Но для того, чтобы система заработала, нужны законодательные изменения.

Можно предположить, что в перспективе появится возможность погасить долг прямо в аэропорту и улететь за границу. Сегодня должнику в такой ситуации необходимо ждать, пока уполномоченный судебный пристав убедится, что долг погашен, вынесет постановление и направит документ в Пограничную службу ФСБ. Если пристав отойдет от компьютера, например, чтобы пообедать, у спешащего должника уже возникнут проблемы.

В случае подключения к делу искусственного интеллекта, решение вопроса о снятии ограничения значительно ускорится. Останется только наладить электронное взаимодействие ФССП с Погранслужбой, чтобы документы также быстро поступали в базу данных на каждом погранпереходе.

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