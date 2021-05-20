Байден пополнил экспозицию музея восковых фигур в Париже

Музей восковых фигур Гревен в Париже обновил экспозицию - в ней появился 46-й президент США Джо Байден. В то же время фигура его предшественника Дональда Трампа исчезла из зала. В музее объяснили это недостатком площади для новых экспонатов.

Фигура Байдена находится в зале, где воссоздан кабинет президента Франции в Елисейском дворце. Лидер США стоит, скрестив руки на груди, с широкой улыбкой. На нем темно-синий костюм, белая рубашка, темно-синий в косую голубую полоску галстук. На лацкане пиджака красуется маленький значок в виде американского флага.

"Фигуру Байдена мы воссоздавали по фото и видео, - цитирует РИА Новости пресс-секретаря музея Вероник Берекз. - В этом и заключалась главная сложность, потому что на фотографиях человек может выглядеть по-разному".

Музей Гревен открыл свои двери 19 мая в рамках второго этапа послабления ограничений во Франции. В первый день в музее побывали 135 человек. Увеличения числа посетителей ждут к выходным.