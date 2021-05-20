Бельгийцам разрешат стать совладельцами ветряных турбин

В совет министров Бельгии внесено предложение разрешить жителям страны инвестировать и становиться совладельцами ветряных турбин. Об этом сообщает издание Rtl со ссылкой на заявление министра энергетики Бельгии Тинэ Ван Дер Стратен.

Таким образом, будет снято последнее, юридическое, препятствие на пути уже более широкого внедрения возобновляемой энергии в жизнь общества. Как утверждают власти Бельгии, морские ветряные турбины обеспечивают в настоящее время 2,2 миллиона бельгийцев. А к 2030 году это число удвоится благодаря как раз тому, что рынок электроэнергии будет пополняться не только деньгами государства и промышленности, но и частного капитала.

Министр прямо заявила, что хочет вовлечь граждан в начатый процесс развития альтернативных источников энергии. "Я хочу, чтобы все бельгийцы могли пожинать плоды в этой сфере. Начиная с 2023 года граждане смогут объединиться в общины и вместе инвестировать в морские ветряные турбины и, таким образом, использовать эту электроэнергию самостоятельно", - заключила Тинэ Ван Дер Стратен.