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20.05.2021 13:17
Рубрика: В мире

Бельгийцам разрешат стать совладельцами ветряных турбин

Текст: Надежда Ермолаева
Фото: Eric Feferberg / AFP Фото: Eric Feferberg / AFP
Фото: Eric Feferberg / AFP

В совет министров Бельгии внесено предложение разрешить жителям страны инвестировать и становиться совладельцами ветряных турбин. Об этом сообщает издание Rtl со ссылкой на заявление министра энергетики Бельгии Тинэ Ван Дер Стратен.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Таким образом, будет снято последнее, юридическое, препятствие на пути уже более широкого внедрения возобновляемой энергии в жизнь общества. Как утверждают власти Бельгии, морские ветряные турбины обеспечивают в настоящее время 2,2 миллиона бельгийцев. А к 2030 году это число удвоится благодаря как раз тому, что рынок электроэнергии будет пополняться не только деньгами государства и промышленности, но и частного капитала.

Министр прямо заявила, что хочет вовлечь граждан в начатый процесс развития альтернативных источников энергии. "Я хочу, чтобы все бельгийцы могли пожинать плоды в этой сфере. Начиная с 2023 года граждане смогут объединиться в общины и вместе инвестировать в морские ветряные турбины и, таким образом, использовать эту электроэнергию самостоятельно", - заключила Тинэ Ван Дер Стратен.

В мире Европа Бельгия

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