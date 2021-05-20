Белорусский МАЗ-303 признан автобусом года в России

За что может заслужить наивысшее признание у пассажиров и транспортных мастеров общественный транспорт? Эксперты утверждают, что, прежде всего, за функциональность, дизайн и надежность. Именно за совокупность этих качеств и назван в Москве победителем в номинации "Автобус года" белорусский МАЗ-303 на конкурсе "Лучший коммерческий транспорт года в России".

"От опытного образца до серийного продукта прошло всего чуть более года. За это время мы создали не только актуальную для стран Содружества модификацию с двигателем класса Евро-5, но также электробус МАЗ-303Е10", - пояснили представители предприятия, которое, как известно, уже давно зарекомендовало лидером на международных автомобильных салонах и специализированных выставках.

А всего за почти восемь десятков лет своей истории минчане наладили производство надежной автотехники, которая вносит вклад в повышение эффективности и развитие многих отраслей, начиная от транспортных перевозок и заканчивая гражданским строительством. "Технические и коммерческие службы МАЗа постоянно ищут новые конструкторские решения, которые позволяют снижать эксплуатационные затраты, повышать объем продаж. Они уделяют большое внимание и послепродажному обслуживанию транспорта, расширяют сеть сервисных центров и технических станций", - уточнили на заводе.

Следует добавить, Минский автомобильный завод заслуженно считается одним из крупнейших машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка предприятия широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций, многие из которых соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6.