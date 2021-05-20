Биолог: Разработчики вакцин создают новый препарат от COVID-19

Биолог Анча Баранова заявила, что разработчики существующих вакцин от COVID-19 сейчас работают над еще одной вакциной, которая защитит от новых штаммов SARS-CoV-2.

"Скорее всего, придется воспроизводить S-белки из этих штаммов по отдельности, а потом уже смешивать в составе препарата, примерно так, как это делается при вирусе гриппа", - объяснила Баранова. То есть велика вероятность, что ежегодная вакцинация от коронавируса. "Придется проверять титр антител, и, если что, прививаться. Даже с корью иммунитет не держится всю жизнь", - цитирует эксперта РИА Новости.

Сейчас вирусологи изучают свойства S-белка. Они хотят изменить его так, чтобы снизить побочные эффекты после прививки от COVID-19 без потери иммуногенности вакцины. Еще одна задача - удалить из вируса аминокислоты, которые обусловливают его плохие для человека свойства. В частности, нейротоксичность.