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20.05.2021 05:06
Рубрика: Общество

Биолог: Разработчики вакцин создают новый препарат от COVID-19

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Биолог Анча Баранова заявила, что разработчики существующих вакцин от COVID-19 сейчас работают над еще одной вакциной, которая защитит от новых штаммов SARS-CoV-2.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Скорее всего, придется воспроизводить S-белки из этих штаммов по отдельности, а потом уже смешивать в составе препарата, примерно так, как это делается при вирусе гриппа", - объяснила Баранова. То есть велика вероятность, что ежегодная вакцинация от коронавируса. "Придется проверять титр антител, и, если что, прививаться. Даже с корью иммунитет не держится всю жизнь", - цитирует эксперта РИА Новости.

Сейчас вирусологи изучают свойства S-белка. Они хотят изменить его так, чтобы снизить побочные эффекты после прививки от COVID-19 без потери иммуногенности вакцины. Еще одна задача - удалить из вируса аминокислоты, которые обусловливают его плохие для человека свойства. В частности, нейротоксичность.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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