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Blizzard экранизирует игровую серию Diablo

Новости
    20.05.2021, 13:36
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ RusGameTactics Фото: youtube.com/ RusGameTactics
Фото: youtube.com/ RusGameTactics

Компания Blizzard Entertainment экранизирует свою знаменитую игровую серию Diablo в виде CGI-фильма с живыми актерами.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Games UK & Ireland
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Как напоминает That Hashtag Show, по изначальной задумке еще в 2018 году студия собиралась выпустить по франшизе анимационный сериал на Netflix, но не смогла прийти к соглашению со стриминговым гигантом по вопросам разделения прибыли.

В настоящее время нет подробностей о сюжете и дате премьеры проекта, но выход предположительно запланирован в фирменном онлайн-сервисе Battle.net.

Серия Diablo состоит из трех номерных частей, первая была выпущена 1996 году и во многом стала определяющей для жанра Action/RPG. Сейчас в разработке находится Diablo 4 и переиздание Diablo 2.

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