Blizzard экранизирует игровую серию Diablo

Компания Blizzard Entertainment экранизирует свою знаменитую игровую серию Diablo в виде CGI-фильма с живыми актерами.

Как напоминает That Hashtag Show, по изначальной задумке еще в 2018 году студия собиралась выпустить по франшизе анимационный сериал на Netflix, но не смогла прийти к соглашению со стриминговым гигантом по вопросам разделения прибыли.

В настоящее время нет подробностей о сюжете и дате премьеры проекта, но выход предположительно запланирован в фирменном онлайн-сервисе Battle.net.

Серия Diablo состоит из трех номерных частей, первая была выпущена 1996 году и во многом стала определяющей для жанра Action/RPG. Сейчас в разработке находится Diablo 4 и переиздание Diablo 2.