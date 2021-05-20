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20.05.2021 21:31
Рубрика: Общество

Более 33 тысяч военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

В четверг, 20 мая, Минобороны РФ сообщило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным, приведенным в специальном бюллетене на сайте ведомства, добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" в армии и на флоте прошли почти 856 тысяч человек.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 19 военнослужащих. А общее количество солдат и офицеров, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило 33,3 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 115,2 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 287 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 246 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Двоих лечат гражданские медики. 39 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у двух инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 11 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 66 человек.

Более 850 тысяч российских военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 913 человек, 211 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 21,8 тысячи пациентов, более 7,1 тысячи из которых - гражданские. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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