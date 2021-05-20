Бумага для банкноты в 200 рублей получит антимикробные свойства

Банкноты почти всех номиналов (за исключением 200 рублей) изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами. Это значит, что в бумагу банкноты на этапе ее изготовления добавляется специальное антимикробное вещество. Оно препятствует росту патогенных микроорганизмов.

Сейчас проводится разработка технологии изготовления бумаги с антимикробными свойствами и для банкноты 200 рублей, рассказал в интервью "Российской газете" заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

ЦБ с началом пандемии рекомендовал банкам выдерживать банкноты три-четыре дня перед выдачей клиентам и загрузкой в банкоматы, а также отключить режим рециркуляции тех банкоматов, которые работают и на прием, и на выдачу наличных. В расчетно-кассовых центрах Банка России банкноты выдерживаются 14 дней до пересчета и еще шесть дней после пересчета перед отправкой в банки.

Полностью интервью с заместителем председателя Банка России Михаилом Алексеевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты"