Численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократят более чем вдвое

Правительство Японии намерено сократить общую численность иностранных делегаций на токийской Олимпиаде и Паралимиаде более чем вдвое по сравнению с первоначальными планами. Она составит не более 78 тысяч человек без учета спортсменов, пишет Kyodo.

Напомним, до решения о переносе Игр предполагалось, что на них приедут иностранные делегации численностью примерно 180 тысяч человек. По данным агентства, правительство Японии намерено запретить зарубежным лидерам и министрам встречаться со спортсменами из своих стран на токийской Олимпиаде. Такие меры предполагается ввести с целью предотвращения распространения коронавируса, пишет ТАСС.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее организаторы объявили о том, что Игры пройдут без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.