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20.05.2021 07:56
Рубрика: В мире

Число погибших от урагана в Индии превысило 90 человек

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo / Rafiq Maqbool Фото: AP Photo / Rafiq Maqbool
Фото: AP Photo / Rafiq Maqbool

Число погибших в результате циклона, который обрушился на западное побережье Индии, выросло как минимум до 91 человека. Представители военно-морского флота занимаются поисками еще 49 пропавших без вести в море после того, как баржа, перевозившая рабочих с нефтяной вышки, затонула во время шторма.

Фото: EPA-EFE/STR
На запад Индии обрушился самый сильный в этом столетии циклон

Циклон Tauktae ("Тауктае"), возникший в Аравийском море, является последним штормом, который, по мнению экспертов, связан с растущим числом все более сильных ураганов в регионе из-за изменения климата. Министерство обороны Индии заявило в среду вечером, что военно-морские корабли, самолеты наблюдения и вертолеты объединились для спасения более 600 человек после того, как волны высотой до восьми метров ударили по морским нефтяным установкам. Глава западного командования военно-морского флота, сказал новостному каналу NDTV, что шторм был настолько сильным, что вертолеты не смогли сесть на раскачивающиеся платформы. Нефтяники спрыгивали с установок в воду в спасательных жилетах, пытаясь спастись.

В заявлении правительства говорится, что во время второй операции военно-морской вертолет спас 35 членов экипажа баржи, которая села на мель к северу от Мумбаи. Обе баржи работали на Oil and Natural Gas, крупнейшую нефтегазовую компанию в Индии. На баржах находился персонал, задействованный для морского бурения, якоря платформ вышли из строя во время шторма. Самые большие морские нефтяные вышки Индии расположены рядом с Мумбаи, отмечает Guardian.

Правительство уже аявило, что начинает расследование причин, по которым суда оказались на мели во время шторма. Катастрофа произошла в тот момент, когда Индия оказалась в тисках разрушительной волны пандемии коронавируса, уносящей тысячи жизней каждый день. Еще до того, как циклон обрушился на берег в Гуджарате, с порывами до 185 километров в час, связанные с ним проливные дожди и сильные ветры унесли жизни около 20 человек в западной и южной Индии. Официальные лица Гуджарата заявили, что число летальных случаев в штате в четверг утром выросло до 45, многие из них погибли в результате обрушения домов или стен, и власти прогнозируют еще больше человеческих жертв.

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