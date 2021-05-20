Число просмотров трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн

Более 5 млн просмотров набрали в первый день онлайн-трансляции марафона "Новое Знание".

Перед его участниками выступили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Познер и Владимир Соловьев, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, режиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие.

В программе - больше 100 мероприятий: "открытые уроки", дискуссии, интервью и презентации, мастер-классы. В них участвуют около 150 спикеров: ученые, бизнесмены, руководители IT-компаний и высокопоставленные государственные деятели. Число зарегистрированных участников марафона - более трех тысяч человек.

Напомним, трехдневный марафон "Новое Знание" проходит в городах: от Калининграда до Владивостока. Каждый - представляет одно из направлений просветительской деятельности: спорт, история и культура, наука и технологии, информационные технологии, индустрия и промышленность.

Трансляция мероприятий доступна на сайте марафона "Новое Знание".