Новости

Хоккеист Кузнецов во второй раз переболел коронавирусом 21:13
Эйфелева башня откроется для посетителей 16 июля 21:07
Захарова прокомментировала поздравление Зеленского с днем вышиванки 21:06
Попова: Российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19 21:05
Совет ЕС и Европарламент пришли к соглашению по сертификатам о вакцинации 20:48
Японские пенсионеры по ошибке получили от США по 1 400 долларов 20:47
В Турции зафиксировано самое низкое число заражений COVID-19 с 1 марта 20:37
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 12 городам 20:17
ВЦИОМ: Чаще всего россияне читают литературу по медицине и астрономии 20:15
Число просмотров трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн 19:57
В Ивановской области пропал полицейский 19:28
Украина внесла в черный список еще трех российских актеров 19:06
Президент Исландии поприветствовал Сергея Лаврова по-русски 18:43
На Кубани передали в суд дело полицейского, насмерть сбившего подростка 18:35
Лавров расписался в книге почетных гостей премьер-министра Исландии 18:28
Посол России в Израиле готовит эвакуацию россиян из Газы 18:26
Глава СПЧ поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными 18:25
Зеленский поздравил Украину с днем вышиванки в косоворотке 18:21
В Петербурге бизнесмен пойдет под суд из-за кредита 18:15
Сборная России по футболу провела первую тренировку перед Евро 18:08
Минэнерго РФ: Энергомост в Крым работает в штатном режиме 18:07
Евросоюз принял отказ США от новых санкций по "Северному потоку-2" 18:06
Пострадавшие в теракте в Беслане получили первые 7 млн рублей выплат 18:03
Экс-солистка "Тату" ответила критикам ее предвыборных роликов 17:58
На дне Баренцева моря нашли подлодку и самолет "Бостон" 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 19:57
Рубрика: Общество

Число просмотров трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн

Текст: Ксения Колесникова
Более 5 млн просмотров набрали в первый день онлайн-трансляции марафона "Новое Знание".
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Перед его участниками выступили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, телеведущие Владимир Познер и Владимир Соловьев, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, режиссер Тимур Бекмамбетов и многие другие.

На марафоне "Новые знания" рассказали, что такое дизайн будущего

В программе - больше 100 мероприятий: "открытые уроки", дискуссии, интервью и презентации, мастер-классы. В них участвуют около 150 спикеров: ученые, бизнесмены, руководители IT-компаний и высокопоставленные государственные деятели. Число зарегистрированных участников марафона - более трех тысяч человек.

Напомним, трехдневный марафон "Новое Знание" проходит в городах: от Калининграда до Владивостока. Каждый - представляет одно из направлений просветительской деятельности: спорт, история и культура, наука и технологии, информационные технологии, индустрия и промышленность.

Трансляция мероприятий доступна на сайте марафона "Новое Знание".

Общество Образование

Главное сегодня

Интервью с зампредом Банка России Михаилом Алексеевым. Главное
Попова: Российские вакцины защищают от всех штаммов COVID-19
Президент РФ объявил эвакуацию граждан России и СНГ из сектора Газа
Число просмотров трансляций первого дня марафона "Новое Знание" превысило 5 млн
МИД обозначил критерий для недружественных государств
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня