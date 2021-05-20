Цыганов и Снигирь рассказали о своих ролях в фильме по "Мастеру и Маргарите"

Снимать кино по роману "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова - дело не просто непростое, но и в значительной степени мистическое. Еще не начались съемки фильма "Воланд", а уже три события, связанные с ним, можно отнести к разряду паранормальных.

Первое - неожиданная смена режиссера. Николай Лебедев всерьез взялся за фильм, принес в него много идей и разработок, но... ушел на другой крупный проект - фильм "Нюрнберг". Возможно, Лебедеву повезло - узнаем, когда увидим картину. Затем уважаемое издание, на которое часто ссылается вся киноидустрия, известное тем, что проверяет каждый факт, "Бюллетень кинопрокатчика", поддавшись непонятному порыву, опубликовало информацию про исполнителей главных ролей, которая целиком не подтвердилась. Чуть не не впервые за всю свою историю "БК" был вынужден убрать текст с сайта. Но уже многие успели его перепечатать - со ссылкой или без.

Вчера произошло третье непонятное событие - не отключилась трансляция с защиты проектов Фонда кино и многие узнали о фильме то, чего пока знать были не должны. Компании "Марс Медиа" - производителю картины - ничего не оставалось, как отреагировать и ближе к ночи выпустить релиз, который накануне рассылать в СМИ не планировалось. В нем подтверждено, что главные роли в фильме "Воланд" сыграет семейная пара - Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а также приведен синопсис будущего фильма.

Про картину режиссер Михаил Локшин рассказал на защите проектов в Фонде кино, что она будет лишь вдохновлена романом. Главный герой - Воланд - поможет соединиться двум любящим сердцам. Процитируем синопсис: "Сюжет фильма развивается в Москве 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи - это люди из его окружения, а главный герой - загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое".

В картине "Воланд" Евгений Цыганов и Юлия Снигирь впервые сыграют вместе. И вот что они говорят о будущей работе - съемки фильма начнутся в июле, а в прокат картину "Воланд" планируют выпустить в конце следующего года.

Евгений Цыганов прекрасно понимает, что сниматься в таком фильме - это определенный риск: "Понятно, что "Мастер и Маргарита" - культовое и всеми любимое произведение, а значит, образ Мастера у каждого свой и создать тот образ, который бы убедил и удовлетворил всех, невозможно. Но я надеюсь, что мы с авторами фильма пойдем не по пути лубочной иллюстрации. Мне очень нравится сценарная задумка и выбор режиссера.

Конечно, это непростое решение и для меня. Риск велик. Есть мнение, что роман сопротивляется постановкам в кино и театре, и на сегодняшний момент нет ни одной экранизации, которая нравилась бы лично мне. Но творческий вызов интересный и для меня, и для всей съемочной группы, но именно так сложились обстоятельства. А когда работаешь с таким материалом, к знакам надо прислушиваться, я считаю".

Юлия Снигирь взывает к духу Михаила Булгакова и просит от него понимания и содействия: "С большим трепетом отношусь к этому роману и знаю его наизусть. Пробы на роль Маргариты шли долго, я для себя решила - будет так, как должно быть, - и вот я здесь. Я доверяю Михаилу Локшину, мне нравится сценарий. Надеюсь, что дух Булгакова будет нам благоволить".