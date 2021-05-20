DC экранизирует серию файтингов Injustice про злого Супермена

Warner Bros. и DC выпустят полнометражную анимационную адаптацию серии файтингов Injustice. Об этом пишет IGN.

По информации издания, первый трейлер нового проекта в качестве бонуса будет доступен на Blu-ray-издании мультфильма "Бэтмен: Долгий Хэллоуин", выход которого запланирован на август текущего года.

Дата премьеры пока не называется, также неизвестно, насколько лента будет повторять сюжет игр.

Injustice: Gods Among Us вышла в 2013 году за авторством студии NetherRealm - разработчиков Mortal Kombat. В ней Супермен, потеряв Лоис Лейн, слетел с катушек, отказался от своего земного имени Кларк Кент и установил на Земле лютую тиранию - вполне себе стандартный сценарий для комиксов DC, который Зак Снайдер - в числе прочих - планировал в свое время реализовать на больших экранах. В 2017 вышло продолжение - Injustice 2.