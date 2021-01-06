Новости

Заболевший коронавирусом Борис Грачевский находится в тяжелом состоянии 16:12
Актриса Таня Робертс умерла после сообщений о ее смерти 16:05
Дженна Коулман вернется к роли королевы Виктории 16:00
Появился трейлер драмы "Взаперти" от создателя "Острых козырьков" 15:52
Роуэн Аткинсон сравнил современное западное общество со средневековым 15:31

Зак Снайдер больше не будет работать с DC

Новости
    06.01.2021, 15:37
Текст:   Богдан Бобров

Американский режиссер Зак Снайдер в очередном интервью ComicBook Debate рассказал о творческих планах после выпуска своей версии "Лиги справедливости".

Фото: instagram.com/ comicbook
В Сети показали возможное развитие сюжета "Человека-паука 3"

Напомним, на стадии планирования киновселенной Бэтмена и Супермена кроссовер команды супергероев должен был стать отправной точкой для пяти сольных фильмов-продолжений.

Теперь же, по словам постановщика, все это в прошлом - после выпуска "Лиги справедливости" на HBO Max он больше не будет работать с DC.

Об этом ранее также заявляло и руководство студии - франшиза будет развиваться, но Зака Снайдера к ней больше не подпустят.

Новости

Вышел трейлер военной драмы с Петром Федоровым "Летчик" 05.01.2021
Кубик Рубика станет героем игрового фильма 05.01.2021
"Похороненная" "девушка Бонда" Таня Робертс оказалась жива 05.01.2021
В Сети показали возможное развитие сюжета "Человека-паука 3" 04.01.2021
⧣ США
Фото: LMPC/ Contributor/ gettyimages
Умерла заразившаяся COVID-19 "икона хорроров" Барбара Шелли 04.01.2021
Умер актер из "Дня мертвецов" и "Хакеров" Гари Клар 04.01.2021
Продолжение "Последнего богатыря" возглавило прокат 04.01.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ BBC America
СМИ: Джоди Уиттакер покинет сериал "Доктор Кто" после нового сезона 04.01.2021
Названы самые ожидаемые кинопремьеры 2021 года 04.01.2021
Названо имя нового спутника "Доктора Кто", мнения фанатов разделились 03.01.2021
⧣ супергерои
Фото: twitter.com/ ComicBook
Умер актер из "Цельнометаллической оболочки" Маркус Д'Амико 30.12.2020
DC Films: Режиссерская версия "Лиги справедливости" - это тупик 30.12.2020
Вышел трейлер нового сериала про Супермена, названа дата премьеры 30.12.2020