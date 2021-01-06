Зак Снайдер больше не будет работать с DC

Американский режиссер Зак Снайдер в очередном интервью ComicBook Debate рассказал о творческих планах после выпуска своей версии "Лиги справедливости".

Напомним, на стадии планирования киновселенной Бэтмена и Супермена кроссовер команды супергероев должен был стать отправной точкой для пяти сольных фильмов-продолжений.

Теперь же, по словам постановщика, все это в прошлом - после выпуска "Лиги справедливости" на HBO Max он больше не будет работать с DC.

Об этом ранее также заявляло и руководство студии - франшиза будет развиваться, но Зака Снайдера к ней больше не подпустят.