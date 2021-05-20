Денис Проценко: В руках пациента самый важный инструмент успешного лечения - ранняя диагностика

Главврач столичной ГКБ 40 Денис Проценко назвал "важные звонки", которые могут свидетельствовать о развитии опасного заболевания.

"Чаще всего к нам попадают пациенты с запущенными формами онкологических заболеваний, когда возможности медицины очень ограничены и когда обеспечить успех терапии мы зачастую не можем. Залог успеха связан только с одним - с ранней выявляемостью", - подчеркнул главврач.

Одним из самых известных тревожных симптомов является внезапная потеря веса. Денис Проценко также назвал еще один фактор, заслуживающий внимания. К врачу стоит обратиться, если вы стали пить много воды без причины.