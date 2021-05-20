Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил заменить на многих строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов осужденными. При этом он подчеркнул, что людям, отбывающим наказание и направленным на важные стройки, будут создаваться достойные условия.

Сегодня много говорится о том, что на крупных промышленных объектах и стройках не хватает рабочих рук. Ведутся переговоры с руководителями среднеазиатских республик, чтобы наладить поток мигрантов в условиях пандемии.

Но есть и другое решение вопроса: сотни тысяч рабочих рук сейчас, без всякой, в том числе и для себя, пользы либо находятся в казенных домах, либо сидят на скамье подсудимых и ждут решения своей судьбы. И если приговор будет обвинительным, то встанет вопрос, чем занять человека во время срока. Почему не направить его туда, где после оттока мигрантов освободилось рабочее место? При этом - никаких аналогий с недоброй памяти трудовыми лагерями.

"Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия", - подчеркнул глава ФСИН. - Потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития".

Или осужденный будет снимать квартиру. Или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. В общем, есть гуманные варианты.

"Он будет получать достойную зарплату", - особо отметил директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников.

Заявление прозвучало на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. Надо подчеркнуть, что прежде всего речь идет не совсем о заключенных. Точнее, в рамках данных проектов многие сидельцы де юре могут перестать быть заключенными. Лишение свободы им заменят на принудительные работы. Это аналог советской "химии". Отбывают принудительные работы в исправительных центрах, которые можно создавать при крупных предприятиях. Есть идеи привлечь осужденных к работам к очистке Арктики, строительству БАМа или к работам по восстановлению лесов Сибири.

"Лесовосстановление - очень актуальная тема для Сибири, потому что леса горят . Очень тяжело их потом восстановить, - рассказал Александр Калашников. - Мы надеемся создать исправительный центр, участки, которые с помощью новых технологий позволили бы выращивать саженцы и высаживать во всех регионах Сибири".

А в Магаданской области мигранты часто работают на золотых приисках. Власти вынуждены организовывать для таких рабочих чартерные рейсы, чтобы они могли вернутся домой. "Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там, будут там же работать. Мы решим и трудовую проблему, и произойдет та самая социализация", - отметил Калашников.