ЕГЭ в 2022 году будут сдавать все выпускники школ

В 2022 году ЕГЭ будут сдавать все выпускники школ, а не только те, кто хочет поступать в вузы. Временные коронавирусные послабления, когда ЕГЭ по базовой математике можно не сдавать, в следующем году не продлятся. Уверенность в этом высказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе "горячей линии".

- С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма - только на этот год, а на следующий надо будет сдавать обязательно и русский язык, и математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат, - цитирует Анзора Музаева ТАСС. Рособрнадзор: Перенос сроков ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не планируется