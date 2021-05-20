Египет оплатит лечение россиян при положительном тесте на COVID-19

Согласно правилам, установленным ведомством, в каждом отеле должен быть отдельный этаж или зона в непосредственной близости от гостиницы, где будут размещаться туристы, у которых заболевание протекает в легкой форме. При этом проживание и питание оплачивает сам отель, а за обеспечение туристов необходимыми медикаментами - египетский минздрав.

При этом для туристов, находящихся в критическом состоянии, предусмотрена немедленная госпитализация. В этом случае лечение также оплатит минздрав страны.

"Те, кто находился в тесном контакте и проживал в одном номере с туристом с положительным результатом теста, пройдут бесплатное медицинское обследование министерством здравоохранения и должны придерживаться мер предосторожности. Они могут оставаться в отеле без дополнительных расходов", - говорится в сообщении АТОР.

Туристы с подтвержденным диагнозом смогут вернуться на родину, в этом случае египетская сторона не будет нести ответственность за их состояние, отмечается в сообщении.