Эйфелева башня откроется для посетителей 16 июля

Эйфелева башня снова откроет свои двери для посетителей 16 июля, сообщили в пресс-службе обслуживающей компании SETE. Напомним, что одна из главных достопримечательностей Парижа приостановила свою работу из-за пандемии коронавируса девять месяцев назад.

Как уточнили в SETE, из-за нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации число посетителей летом все же будет ограничено. Так, за сутки башню смогут посетить не более 10 тысяч человек. До пандемии ее посещали около 25 тысяч гостей за день.

Напомним, 19 мая во Франции начался новый этап смягчения карантинных ограничений: вновь заработали музеи, кинотеатры, террасы кафе и ресторанов, а также магазины товаров не первой необходимости. Комендантский час сдвинулся с 19:00 на 21:00 по местному времени.