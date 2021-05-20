Экс-солистка "Тату" ответила критикам ее предвыборных роликов

Экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова, которая участвует в праймериз "Единой России" на выборы в Госдуму по Ивановской области, записала новый политический видеоролик. В нем она жалуется на массовую критику и говорит, что "не ожидала такой бурной реакции всего российского общества".

"Оппозиция на меня взъелась за то, что я говорю о проблемах, о которых только они привыкли говорить. Но я не побоялась воспользоваться трибуной партии "Единая Россия", открытой для всех площадкой, и сказать вслух о проблемах и бедах в Ивановской области", - отмечает Волкова.

Ранее певица опубликовала на сайте предварительного голосования "Единой России" два видеоролика, в которых рассказывала о себе и обещала защищать тружеников и женщин, чьи мужья скитаются по стране в поисках денег.

В новом ролике экс-солистка "Тату" также говорит, что наше общество делится на три лагеря: оппозицию, поддерживающих власть и нейтрально настроенных граждан. Критику со стороны всех групп населения Волкова объясняет тем, что провластные россияне не любят, когда "артистка с губами" говорит о политике, а нейтрально настроенные люди считают, что "все это цирк, который разыграла "ЕР", чтобы привлечь внимание к праймериз". Но критика не решает проблем, констатирует Волкова.

"Если кто-то умнее, чем я, возьмется за решение этих глобальных проблем, то я буду считать, что не зря сделала свой первый шаг в политике", - говорит она в своем выступлении.

Праймериз "Единой России" пройдут с 24 по 30 мая. Итоги голосования должны быть подведены к 1 июня, победители пойдут от партии на выборы в Госдуму.