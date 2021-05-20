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20.05.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Эксперты объяснили, как наследнику обманутого дольщика получить компенсацию

Текст: Марина Трубилина
Житель Свердловской области в 1994 году в качестве дольщика купил за 7 млн рублей квартиру в новостройке. Однако возведение дома почти на четверть века было заморожено - строительство возобновилось после 2018 года. Сейчас дом заселен, но сам обманутый дольщик к этому времени скончался. Может ли получить компенсацию его сестра-наследница, разъяснили специалисты.
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

В Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства пояснили, что это возможно. Сначала женщине следует обратиться в Арбитражный суд Свердловской области с объединенным иском: определить ее как наследницу брата - покупателя квартиры и обязать Фонд защиты прав дольщиков рассмотреть ее как дольщицу. "После получения решения Арбитражного суда она может обратиться в Фонд для получения возмещения", - сказали в фонде.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Квартиры и компенсации получат более тысячи обманутых дольщиков

Порядок расчета компенсаций установлен постановлением правительства РФ № 1233 от 07.10.2017 года. Компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика с учетом стоимости квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения (определяется на основании отчета независимого оценщика, привлеченного фондом), площади квартиры, исполненной части обязательства дольщика по оплате.

Площадь квартиры, за которую можно получить компенсацию, суммарно не должна превышать 120 кв. метров. Сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору участия в долевом строительстве.

Обратиться с иском в Арбитражный суд можно самостоятельно или через представителя, поясняет адвокат Наталья Тарасова. Стоит учитывать, что если суд вынесет решение об отказе в исковых требованиях, то обратиться ещё раз с теми же требованиями нельзя.

Для обращения в суд необходимо собрать все необходимые документы и составить исковое заявление. Образец заявления можно посмотреть на общедоступных интернет-ресурсах.

Иск должен включать наименование органа, в который подается иск, сведения об истце (фамилия, имя и отчество, контактные данные, адрес для корреспонденции, телефон) - они указываются в "шапке" документа в правом верхнем углу. Должно быть наименование ответчика - данные о застройщике.

Далее идет текст иска. "Раскрываете суть претензий и указываете нормы законодательства, которые нарушены, - перечисляет Тарасова. - Приводите доказательства и обстоятельства дела, указываете расчет сумм неустойки, свои требования, прилагаемые документы".

Исковое заявление можно направить в суд почтой либо через портал "Электронное правосудие", доступ на который возможен через аккаунт на портале госуслуг.

К исковому заявлению необходимо приложить квитанцию об уплате госпошлины, договор долевого участия, претензию к застройщику, его ответ (если был), расчет задолженности, подтверждение направления ответчику иска и приложений (почтовая квитанция).

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
На решение проблем дольщиков требуется еще 60 млрд рублей

Поскольку спор с застройщиком относится к спорам о защите прав потребителей, то истец освобожден от уплаты госпошлины. Но только в случае, если сумма иска до 1 млн рублей. Если сумма иска выше этой суммы, то пошлина платится от разницы. Калькулятор госпошлины и реквизиты для ее уплаты находятся на сайте суда, говорит Тарасова.

"После принятия иска вам придёт извещение о дате и времени заседания и определение суда о назначении судебного заседания. В нем же будут указаны (в случае необходимости) документы, которые необходимо предоставить. Извещать суд будет перед каждым судебным заседанием", - поясняет Тарасова.

На заседание можно не ездить, это остается на выбор истца, но тогда в иске необходимо указать, что просите рассмотреть в свое отсутствие.

Решение суда, не вступившее в законную силу, а затем и вступившее в законную силу, суд направляет почте, либо выдаёт на руки.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Восстановление прав обманутых дольщиков

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