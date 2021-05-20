Экспортеров освободят от необходимости возвращать валютную выручку

Экспортеров несырьевой продукции освободят об репатриации валютной выручки в иностранной валюте с 1 июля 2021 года. Такой законопроект рассмотрели сегодня на заседании правительства, сообщили в пресс-службе Минфина, разработчика нормы.

Документ позволит несырьевым экспортерам снизить издержки и нарастить поставки несырьевых товаров за рубеж, отметил глава Минфина Антон Силуанов.

Кроме того, законопроект позволит зачислять экспортную валютную выручку на зарубежные счета экспортеров. Информацию о получении денежных средств резиденты предоставят в ЦБ РФ. Перечень экспортеров, которые будут обязаны предоставлять такую информацию, ЦБ сформирует на основании критериев, согласованных с Минфином и Минэкономразвития.

Государство в последние годы планомерно идет к либерализации валютной выручки. В 2020 году, например, было отменено требование о возврате валютной выручки для рублевых контрактов.