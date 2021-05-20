Найден способ контролировать эпилептические припадки

Американские биологи, проведя новое исследование, открыли возможность контролировать эпилептические припадки.

Эпилепсия - это неврологическое расстройство, при котором аномальная мозговая активность вызывает припадки. По статистике, разовый эпилептический приступ встречается у десяти процентов населения. Причем, если он произошел, то шанс второго приступа составляет уже 50 процентов. Это состояние весьма опасно, так как может привести к летальному исходу из-за травмы или удушения. Поэтому велико внимание ученых к решению проблемы припадков.

Известно, что в мозге человека имеется около 86 миллиардов нервных клеток - нейронов. Большая часть из них - возбуждающие нейроны, благодаря которым отправляются сообщения пучкам нервов, управляющих мышцами. А примерно 20 процентов нейронов являются тормозящими, блокирующими функцию возбуждающих нервных клеток. Баланс между функциями этих двух типов клеток важен для поддержания работы мозга.

Исследователи обнаружили, что химическая реакция неддилирование стабилизирует натриевый канал в мембранах тормозящих нейронов в мозге мышей, пишет The Journal of Clinical Investigation. Дело было так: они вывели мышь с недостатком белка, необходимого для реакции неддилирования. И у этого грызуна с рождения была диагностирована эпилепсия. Связав эти два факта, исследователи вплотную занялись изучением процесса неддилирования и убедились, что эта химическая реакция играет важнейшую роль в работе натриевого канала. Когда тормозящие нейроны не срабатывают - начинается припадок.

Отсюда вывод: для контроля приступов эпилепсии нужно использовать белок, необходимый для начала химической реакции, препятствующей возникновению припадков. Именно он должен лечь в основу лекарственных препаратов для стабилизации натриевого канала и предупреждения эпилептических приступов.