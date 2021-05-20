Евросоюз принял отказ США от новых санкций по "Северному потоку-2"

Евросоюз принял к сведению доклад Госдепартамента США в адрес Конгресса, который не содержит новых санкций в отношении оператора компании Nord Stream 2 AG, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, в отчет не включена ни одна компания из ЕС. Евросоюз по-прежнему привержен защите своих интересов, а также физических и юридических лиц, осуществляющих свои права в соответствии с договорами.

Официальный представитель ЕС отметил, что госсекретарь решил отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG с целью восстановить отношения США с Европой, передает ТАСС.

Ранее Блинкен заявил, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и работников компании.