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20.05.2021 16:14
Рубрика: Экономика

Forbes подсчитал потери криптомиллиардеров из-за обвала биткоина

Текст: Георгий Панин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за обвала стоимости биткоина 12 криптовалютных миллиардеров потеряли 15,5 миллиарда долларов. Теперь их состояние оценивается в 46,8 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Аналитик прокомментировал динамику курса биткоина

Напомним, что данная криптовалюта на днях потеряла в цене 30 процентов и подошла к отметке в 30 тысяч долларов за одну единицу. Далее она отыграла немного потерь и сейчас торгуется в районе 41 тысячи долларов за один биткоин.

Больше всего потерял основатель фирмы Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид. Его состояние сократилось до 11,5 миллиарда долларов (- 5,2 млрд).

Состояние каждого из братьев Винклвосс, которые создали свою криптовалютную биржу Gemini, снизилось на 2,9 миллиарда долларов.

В список попал и россиянин Виталик Бутерин, который является соавтором блокчейн-платформы Ethereum. Он потерял статус миллиардера. На данный момент его состояние оценивается в 850 миллионов долларов.

Фото: iStock
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"Коррекция на рынке криптовалют может растянуться еще на пять недель минимум при условии, что курс биткоина не закрепится выше 42 тысяч долларов - предыдущий исторический максимум, зафиксированный в январе. Столько времени понадобилось рынку, в январе-феврале этого года, чтобы после консолидации продолжить ралли к новым рекордам", - рассказал "РГ" Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund.

По словам эксперта, одна из аксиом технического анализа, базирующегося на психологии рыночной толпы, гласит - история повторяется. Если это подтвердится, то уже начиная с июля у оптимистов могут появиться предпосылки для возврата курса биткоина к 65 тысячам долларов.

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