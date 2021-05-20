Фурсенко: COVID-19 станет не последней опасной инфекцией

Новые инфекции продолжат появляться на планете и в последующие годы. Об этом на просветительском марафоне "Новое знание" в Москве рассказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Это точно не последняя инфекция и не самая страшная. Это очень большой вызов, серьезная сфера применения наших знаний, сил, умений. Требуются абсолютно новые подходы, - цитирует Андрея Фурсенко ТАСС. - Мы столкнулись с реальной бедой для всего мира".

В четверг начался просветительский марафон "Новое знание". Он проходит 20-22 мая в 8 городах России. Более 5 миллионов человек послушают лекции известных ученых, бизнесменов, деятелей культуры и спортсменов.

Организатор марафона - Российское общество "Знание". В программе - более 100 лекций, дискуссий, интервью, мастер-классов и открытых уроков. Ключевые темы: "Экосистемы будущего", "Мифы о власти искусственного интеллекта", "Биохакинг: за и против", "Девушки в науке", "Зеленое будущее атомной индустрии".