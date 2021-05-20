"Газпром" отказался обсуждать сроки завершения "Северного потока-2"

"Газпром" не будет называть даты запуска "Северного потока-2", заявила заместитель главы холдинга Елена Бурмистрова. По ее словам, сроки зависят от множества факторов, куда входят и погодные условия.

Всю информацию о ходе строительства предоставляет компания Nord Stream 2 AG.

Также Елена Бурмистрова отметила, что в Европе зафиксирован низкий уровень запасов газа ПХГ (подземное хранилище газа), передает ТАСС. По информации Gas Infrastructure Europe, отрицательная разница держится на уровне 34 миллиардов кубометров.