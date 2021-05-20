"Газпром" отверг подозрения в искусственном сдерживании цен на газ

"Газпром" опроверг комментарии по поводу искусственного сдерживания цен на газ в европейских странах с помощью ограничения поставок сырья через территорию Украины. Об этом заявила зампред холдинга Елена Бурмистрова, передает "Интерфакс".

Она назвала такие предположения "не совсем корректным комментарием".

"Мы производим бронирования (мощностей на транспортировку газа через украинскую газотранспортную систему) в соответствии с заявками со стороны заказчиков, которые мы традиционно выполняем", - добавила Бурмистрова.