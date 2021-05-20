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20.05.2021 19:16
Рубрика: В мире

Виза впрок

ФРГ возобновляет выдачу "шенгенов" россиянам
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8461)
С 1 июня консульские представительства Германии в России начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз. Но дипломаты предупреждают, что "выдача данных виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию с учетом по-прежнему действующих ограничений на въезд" из-за пандемии. На сайте посольства ФРГ в Москве уточняется, что туристам визы по-прежнему не выдают.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Напомним, что еще в конце апреля для российских туристов открылась Греция. О возобновлении оформления виз для россиян в начале мая заявляли представительства Италии и Испании, также с поправкой на действующие ковидные ограничения.

Фото: iStock
ЕС разрешит въезд привившимся туристам

Но в большинстве стран - участников Шенгенского соглашения въезд туристам из России пока запрещен. На информационной линии французского визового центра корреспонденту "РГ" сообщили, что пока что краткосрочные визы выдают лишь выезжающим по профессиональной или семейной необходимости. В консульском отделе посольства Чешской Республики также пока что нет никаких новостей насчет возобновления выдачи туристических виз. О том, что граница для туристов пока закрыта, "РГ" сообщили в консульском отделе посольства Португалии и в мальтийском консульстве в Москве, а также других дипмиссиях.

В мире Европа Германия Шенгенские визы

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