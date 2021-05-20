Напомним, что еще в конце апреля для российских туристов открылась Греция. О возобновлении оформления виз для россиян в начале мая заявляли представительства Италии и Испании, также с поправкой на действующие ковидные ограничения.

Но в большинстве стран - участников Шенгенского соглашения въезд туристам из России пока запрещен. На информационной линии французского визового центра корреспонденту "РГ" сообщили, что пока что краткосрочные визы выдают лишь выезжающим по профессиональной или семейной необходимости. В консульском отделе посольства Чешской Республики также пока что нет никаких новостей насчет возобновления выдачи туристических виз. О том, что граница для туристов пока закрыта, "РГ" сообщили в консульском отделе посольства Португалии и в мальтийском консульстве в Москве, а также других дипмиссиях.