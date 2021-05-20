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20.05.2021 17:57
Рубрика: Экономика

Гинцбург анонсировал изучение длительности иммунитета от "Спутника V"

Текст: Ирина Невинная
Пожизненно, два года или меньше? На какой срок будет защищать вакцина "Спутник V"? Центр имени Гамалеи проведет изучение длительности поствакцинального иммунитета после прививки вакциной "Спутник V". Об этом сообщил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире "Россия 24".
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Это длительные испытания, цель которых - проследить, как меняется уровень антител после вакцинации. Ранее Гинцбург предположил, что "Спутник V" может обеспечить защиту от инфицирования коронавирусом на два года. Также глава НИЦ Гамалеи не исключает, что поствакцинальный иммунитет может оказаться пожизненным. Но все эти предположения, конечно, требуют подтверждения в рамках исследований, организованных по требуемым правилам.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Гинцбург уточнил, что если "Спутник V" действительно будет защищать на более длительный срок по сравнению с другими вакцинами, это будет означать большие конкурентные преимущества препарата и к тому же сэкономит массу бюджетных средств, выделяемых на вакцинацию.

Также Гинцбург сообщил, что исследования "Спутник V" среди детского населения могут начаться в ближайшие несколько недель при условии получения разрешения Минздрава.

"Министерство здравоохранения постоянно пытается решить вопрос - в рамках какой регуляторики мы будем внедрять "Спутник V", проводить исследования этого препарата на детском населении. Окончательно вопрос не решен, но буквально сегодня [министр здравоохранения Мурашко] Михаил Альбертович собирал по этому вопросу совещание и, надеюсь, в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить к этому исследованию", - сказал сегодня Гинцбург в телеинтервью.

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